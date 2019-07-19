Mario Villadolid

Perpetua para el hombre acusado de asesinar a su esposa
El juicio había comenzado la semana pasada. Para los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 quedó probado que Mario Populin mató a Juana Peralta en octubre del 2016.
El juicio había comenzado la semana pasada. Para los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 quedó probado que Mario Populin mató a Juana Peralta en octubre del 2016.
Mario Populin Villadolid comenzó a ser juzgado este miércoles por el femicidio de Juana Gladys Peralta, ocurrido en 2016 en el barrio Las Lilas. El fiscal pide que se le dé la condena mayor, mientras que la defensa insiste con su absolución.