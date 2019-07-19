Mario Villadolid

Piden perpetua para el hombre acusado de matar a su esposa

Mario Populin Villadolid comenzó a ser juzgado este miércoles por el femicidio de Juana Gladys Peralta, ocurrido en 2016 en el barrio Las Lilas. El fiscal pide que se le dé la condena mayor, mientras que la defensa insiste con su absolución.