Marina Delgado citada para la Fecha FIFA
La marplatense forma parte de la lista de jugadoras convocadas para disputar amistosos en Cádiz, España como preparación para lo que será el Mundial del 2023.
La marplatense forma parte de la lista de jugadoras convocadas para disputar amistosos en Cádiz, España como preparación para lo que será el Mundial del 2023.
La Selección Argentina Femenina de Futbol ganó el partido por el tercer puesto de la Copa América por 3 a 1 ante Paraguay y logro el objetivo de clasificarse al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. La marplatense Marina Delgado ingresó en el segundo tiempo.
En la tercera presentación por la Copa América Femenina, Argentina venció 5-0 a Uruguay con la marplatense Marina Delgado como titular. Los goles fueron anotados por Yamila Rodríguez (3), Estefanía Banini y Eliana Stabile. Ahora volverán a jugar el próximo jueves para cerrar la fase regular.
La Selección Argentina Femenina de fútbol logró la primera victoria en la Copa América con un contundente 4-0 ante Perú. La marplatense Marina Delgado ingresó en los últimos 10 minutos del encuentro. Los goles fueron de Yamila Rodríguez, Florencia Bonsegundo, Eliana Stabile y Érica Lonigro.
La Selección Femenina de Futbol cayó por 4 a 0 ante Brasil en su debut por la Copa América. La marplatense ingresó y fue amonestada en este primer partido del certamen.
La marplatense fue confirmada por Germán Portanova como parte del plantel de 23 jugadoras que disputará la Copa América Femenina en Colombia. La nómina cuenta con la presencia de Estefanía Banini.