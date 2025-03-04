Mariano Cardone anunció su retiro del futsal y será entrenador
El marplatense Mariano Cardone, campeón de la Copa Libertadores con San Lorenzo, anunció que dejará de jugar al futsal.
El marplatense Mariano Cardone, campeón de la Copa Libertadores con San Lorenzo, anunció que dejará de jugar al futsal.
El actual jugador de Ferro en la Primera División del Futsal AFA viajó a la ciudad para jugar con la Selección de la ciudad el amistoso ante el Partido de la Costa en el Polideportivo “Islas Malvinas” y contó sus sensaciones en Marca Deportiva Radio (FM 99.9).
El marplatense dejó San Lorenzo para sumarse al proyecto de futsal de Ferro donde será uno de los jugadores más experimentados del plantel: “me dan ganas de ver si podemos hacer historia en este club”.