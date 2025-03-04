Mariano Cardone: “La Selección de Mar del Plata fue mi inicio en el futsal”

El actual jugador de Ferro en la Primera División del Futsal AFA viajó a la ciudad para jugar con la Selección de la ciudad el amistoso ante el Partido de la Costa en el Polideportivo “Islas Malvinas” y contó sus sensaciones en Marca Deportiva Radio (FM 99.9).