margossian

Leiva, talento y corazón para una noche soñada del boxeo local
El campeón Fedebol ligero sacó a relucir sus condiciones para sacar adelante una dura pelea. Gran victoria también de Bertola y de Yamil Peralta en la pelea de fondo.
El campeón Fedebol ligero sacó a relucir sus condiciones para sacar adelante una dura pelea. Gran victoria también de Bertola y de Yamil Peralta en la pelea de fondo.
Integrantes del club de boxeo de Fernando Sosa se reunieron en una mesa organizada por el equipo de Lucas Fiorini, quien los apoya y fomenta el deporte de base en Mar del Plata.