"Margaritas en Acción": un legado familiar que atravesó generaciones
Marga Bagnato fundó esta ONG marplatense y desde 2016 ayuda a niños y niñas para que tenga una infancia feliz y una adultez próspera.
Marga Bagnato fundó esta ONG marplatense y desde 2016 ayuda a niños y niñas para que tenga una infancia feliz y una adultez próspera.
La ONG Margaritas en Acción se encarga del relevamiento de familias que asisten a los comedores y abre la posibilidad para los marplatenses que quieran sumarse al armado de cajas navideñas con alimentos para la cena del 24.