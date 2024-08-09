Marcelo Straccia: “No imaginábamos poder salvarnos una o dos fechas antes”

El entrenador de Círculo Deportivo analizó la buena situación que está atravesando el equipo en el Federal “A” que lo tiene al borde de la permanencia, un objetivo que parecía lejano hace poco tiempo atrás: “si bien no tenemos el brillo de otros equipos, somos competitivos”.