Marcelo Straccia renunció en Círculo con sólo tres partidos dirigidos
El entrenador no viajó a San Luis ya que vuelve al fútbol de Bolivia.
El entrenador no viajó a San Luis ya que vuelve al fútbol de Bolivia.
El entrenador fue el elegido para ocupar el cargo tras la salida de David Ramírez. Será su segundo ciclo en el club.
El entrenador de Círculo Deportivo analizó la buena situación que está atravesando el equipo en el Federal “A” que lo tiene al borde de la permanencia, un objetivo que parecía lejano hace poco tiempo atrás: “si bien no tenemos el brillo de otros equipos, somos competitivos”.
En lo que será el debut de Marcelo Straccia como DT, Círculo Deportivo está preparando lo que será el partido del próximo domingo a las 15 y donde tendrá plantel casi completo.
Luego de la salida de Roberto “Fito” González, la dirigencia se movió rápido y contrató a Marcelo Straccia como su reemplazante.