Servicio alimentario escolar: "Tenemos todo coordinado para una nueva entrega de los bolsones"

La suspensión de clases por la pandemia del Covid-19 no cortó el Servicio Alimentario Escolar que se ofrece en la ciudad, ya que se articuló una entrega de bolsones, la cual se repetiría en el mes de abril en caso de que la cuarentena decretada por el gobierno Nacional se extienda. Marcelo Luzzi, re