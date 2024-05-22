El Municipio entregó 40 habilitaciones: Once Unidos y CADS figuran entre las instituciones
Las nuevas habilitaciones se suman a las 200 que fueron entregadas por Inspección General en abril.
Las nuevas habilitaciones se suman a las 200 que fueron entregadas por Inspección General en abril.
A pocas horas del cierre de alianzas, el nombre del marplatense suena con fuerza para encabezar la lista de Diputados en la Quinta Sección.
Desde Inspección General del municipio destacaron la colaboración de los comerciantes en el cumplimiento del horario de cierre de sus negocios y la problemática de la cantidad de reuniones sociales que se desarticulan cada fin de semana. Marcelo Cardoso, subsecretario del área manifestó que "es lo q