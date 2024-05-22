La mayor preocupación en Mar del Plata son las fiestas clandestinas

Desde Inspección General del municipio destacaron la colaboración de los comerciantes en el cumplimiento del horario de cierre de sus negocios y la problemática de la cantidad de reuniones sociales que se desarticulan cada fin de semana. Marcelo Cardoso, subsecretario del área manifestó que "es lo q