Florencia Borelli va por el sueño olímpico en Sevilla
La marplatense participará del Maratón de Sevilla desde las 4.40 de la madrugada (hora Argentina) buscando la marca que le permita clasificarse a los Juegos Olímpicos de París 2024.
La marplatense participará del Maratón de Sevilla desde las 4.40 de la madrugada (hora Argentina) buscando la marca que le permita clasificarse a los Juegos Olímpicos de París 2024.
La atleta marplatense clasificada al Mundial de Eugene luego de su destacada actuación en España, habló en su regreso a la ciudad a través de Marca Deportiva Radio (FM 99.9): “ahora participaré en el Iberoamericano como próximo objetivo”, dijo.
La marplatense cumplió con una destacada actuación en el Maratón de Sevilla donde consiguió el récord argentino de la distancia y además, la marca mínima que fue a buscar para el Campeonato Mundial de Eugene, Estados Unidos.
El entrenador marplatense habló desde Cachi en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre la preparación de la atleta marplatense de cara al Maratón que se desarrollará el 20 de febrero. Además, se refirió al Maratón Internacional de Mar del Plata: “este año tendremos la expo maratón”.