mar delplata

Anuncian la finalización de los Polideportivos barriales en 2021: destinarán $ 120 millones

Esperan poder recuperar la custodia de dos escenarios para empezar a planificar las obras de refacción, de acuerdo a lo dicho por el secretario de Obras, Jorge González, en su presentación en la comisión de Hacienda, donde fue a defender el Presupuesto 2021.