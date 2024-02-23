mar delplata

Cómo viven la temporada los comerciantes marplatenses
El Marplatense recorrió dos de las principales calles céntricas y dialogó con empleados locales.
El Marplatense recorrió dos de las principales calles céntricas y dialogó con empleados locales.
Las actividades comenzarán a las 17:45 y la capilla va a estar abierta para todo aquel que quiera ingresar a visitarla. Además, el Intendente estará presente para brindar sus palabras.
Esperan poder recuperar la custodia de dos escenarios para empezar a planificar las obras de refacción, de acuerdo a lo dicho por el secretario de Obras, Jorge González, en su presentación en la comisión de Hacienda, donde fue a defender el Presupuesto 2021.