Detienen en Mar del Tuyú a una mujer trans que explotaba sexualmente a una menor y varias mujeres
La mujer, de 26 años, era investigada desde octubre del año pasado. La joven víctima fue rescatada recibe contención psicológica.
La mujer, de 26 años, era investigada desde octubre del año pasado. La joven víctima fue rescatada recibe contención psicológica.
El sujeto vendía en su domicilio y en la modalidad delivery. Además se secuestraron gran cantidad de marihuana, un teléfono celular, una balanza, recortes de nylon, entre otros objetos.
Su caso conmocionó a toda la Costa Atlántica, llegando incluso a haber manifestaciones en Mar del Plata para pedir justicia. El hecho ocurrió hace tres meses, cuando un conductor ató al animal a su auto y luego lo arrastró varios metros hasta matarlo.
También apresaron a otro sujeto, de 57, sospechado de ser “cliente” de la familia. La menor era ultrajada desde los 9. El matrimonio tiene otros tres hijos menores que quedaron a la guarda del Servicio Zonal del Partido de La Costa.