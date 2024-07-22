Mar del Plaa

El día que Mar del Plata fue declarada ciudad
Fue fundada en 1874 pero desde 1907 se la conoce como tal. Un destino con historia, lugares referentes y elegido por cientos de miles de personas cada año.
Fue fundada en 1874 pero desde 1907 se la conoce como tal. Un destino con historia, lugares referentes y elegido por cientos de miles de personas cada año.
Por este caso fue detenido un hombre de 38 años. Personal de sanidad dio asistencia a la víctima.
Así lo detalló el Municipio en el parte oficial. Además, con 52 recuperados, son 521 los pacientes que permanecen en tratamiento por coronavirus.