mar de plata

Juegos Bonaerenses: buscarán "disminuir la cantidad de finalistas"
Desde la organización agregarán una instancia interregional. Las inscripciones son a través de https://plenus.juegos.gba.gob.ar.
Desde la organización agregarán una instancia interregional. Las inscripciones son a través de https://plenus.juegos.gba.gob.ar.
Se trata de un hombre de 47 años de quien se desconoce su paradero desde hace más una semana.
Así lo definió este domingo el gobierno bonaerense. A pesar del avance de coronavirus en la ciudad, no habrá retroceso en la apertura de actividades. El lunes será publicado en el boletín oficial.