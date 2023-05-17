Manzur convocó a elecciones para el 11 de junio y criticó a Rodríguez Larreta
El actual gobernador realizó el anuncio mediante una conferencia de prensa; vinculó al jefe de gobierno porteño con el fallo de la Corte.
El actual gobernador realizó el anuncio mediante una conferencia de prensa; vinculó al jefe de gobierno porteño con el fallo de la Corte.
Junto a Manzur y Jaldo en Tucumán, la titular del organismo, Fernanda Raverta firmó acuerdos para continuar profundizando las políticas de Seguridad Social y delinearon estrategias para la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH) en la provincia.
El Jefe de Gabinete usó su cuenta de Twitter para destacar la reactivación que vive el sector y señalar "los altos niveles de ocupación, impulsados por el programa nacional #PreViaje".
El presidente electo habló durante la asunción de Juan Manzur como gobernador de la provincia de Tucumán. Fue su primer discurso en un acto formal tras ganar las elecciones
El actual gobernador busca la reelección. Tiene el respaldo del kirchnerismo y el peronismo. La candidata radical, Silvia Elías de Pérez, según los primeros datos extra oficiales, ocuparía el segundo lugar