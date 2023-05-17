"ANSES quiere más derechos y más oportunidades para los argentinos"

Junto a Manzur y Jaldo en Tucumán, la titular del organismo, Fernanda Raverta firmó acuerdos para continuar profundizando las políticas de Seguridad Social y delinearon estrategias para la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH) en la provincia.