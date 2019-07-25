¿Por qué brillan las manzanas?
Tienen una capa de cera que de forma natural las cubre. El Consejo Argentino sobre Seguridad de Alimentos y Nutrición detalla las bondades de este alimento consumido durante todo el año.
Tienen una capa de cera que de forma natural las cubre. El Consejo Argentino sobre Seguridad de Alimentos y Nutrición detalla las bondades de este alimento consumido durante todo el año.
Más de 1700 millones de pesos no se pagaron en el marco de la Ley de Emergencia Económica desde el sector. Productores reclaman una prórroga que se cristalizará el próximo 24 de abril con un "frutazo" en Plaza de Mayo.