Dos goles marplatenses en el debut por el Europeo “B”

El Seleccionado Italiano Masculino debutó en el EuroHockey Championship II que se disputa en Polonia. Después de comenzar perdiendo ante Croacia, pudieron ganar 4-1 con goles de los marplatense Manuel Mondo y Agustín Nuñez. El martes jugarán su segundo encuentro ante Irlanda, el mejor equipo de la f