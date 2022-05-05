Manuel Mondo
Derrota por Shoot Out para Italia en el cierre del Pre-Mundial
Italia cayó con un gol de Agustín Nuñez
Italia no pudo con Gales y jugará reclasificación en el Pre-Mundial
Nuñez y los hermanos Mondo citados al Pre-Mundial
Italia jugará el Pool C con la ilusión de clasificar al Pre-Mundial
Italia empató con Irlanda y quedó cerca de la clasificación
Dos goles marplatenses en el debut por el Europeo “B”
El Seleccionado Italiano Masculino debutó en el EuroHockey Championship II que se disputa en Polonia. Después de comenzar perdiendo ante Croacia, pudieron ganar 4-1 con goles de los marplatense Manuel Mondo y Agustín Nuñez. El martes jugarán su segundo encuentro ante Irlanda, el mejor equipo de la f
Tres marplatenses al Europeo B con Italia
El entrenador Cirilli dio la lista de jugadores citados para disputar el Europeo B en Polonia desde el próximo 15 de agosto. Dentro de la nómina, están los marplatense Agustín Nuñez, Manuel y Nicolás Mondo.