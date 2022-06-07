Manuel Gelpi dejó de ser el entrenador de Quilmes
El club informó que luego de tres temporadas al mando del equipo que compitió en la Liga Argentina, Gelpi no seguirá al frente del equipo.
El club informó que luego de tres temporadas al mando del equipo que compitió en la Liga Argentina, Gelpi no seguirá al frente del equipo.
El DT que lo llevó a la final de Conferencia continuará al frente por tercera temporada consecutiva en el “cervecero” y comienzan ahora con el armado del plantel. Buscan varias renovaciones y tienen cerrado el fichaje de Agustín Jara que todavía no se hizo oficial.
El entrenador de Quilmes habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre el cierre de la fase regular para el equipo “cervecero” en la Liga Argentina: “Queríamos tomarlo como un envión anímico para seguir compitiendo de igual a igual con los equipos de arriba”, dijo.