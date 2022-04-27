Segunda ola: desde el Frente de Todos instan al Municipio para que "cuide" la vida de los marplatenses

Lo afirmó el concejal Roberto Páez quien detalló que no se ejecutaron recursos de la secretaría de seguridad y que "no hay controles en las calles de Mar del Plata". También se pronunció el ex diputado provincial Rodolfo Iriart quien pidió a los funcionarios del Ejecutivo que "hagan lo que tienen qu