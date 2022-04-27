"Los funcionarios tienen que salir de sus escritorios"
Lo pidió el director de Correo Argentino, Rodolfo Iriart en el marco de poner en marcha una nueva edición del programa "100 lugares en 30 días".
Lo pidió el director de Correo Argentino, Rodolfo Iriart en el marco de poner en marcha una nueva edición del programa "100 lugares en 30 días".
Se resolvió desde la Junta electoral que Manino Iriart no tendrá PASO. Aún se desconoce qué hará el actual director Nacional del Correo Argentino.
Lo afirmó el concejal Roberto Páez quien detalló que no se ejecutaron recursos de la secretaría de seguridad y que "no hay controles en las calles de Mar del Plata". También se pronunció el ex diputado provincial Rodolfo Iriart quien pidió a los funcionarios del Ejecutivo que "hagan lo que tienen qu
El gobernador Juan Manzur, recibió en la Casa de Gobierno de Tucumán a la presidenta de Correo Argentino, Vanesa Piesciorovski, y el director nacional, "Manino" Iriart, para trabajar en conjunto con los distintos servicios que ofrece el correo a la comunidad.
El ex funcionario del Ministerio de Seguridad provincial para llevar adelante la articulación entre municipios y la policía en torno a retenes de control por la pandemia, no dudó en afirmar que "hay que ser implacables con los policías que se desvían del camino de la vocación de servicio".
El hecho fue confirmado por Manino Iriart, integrante del ministerio de Seguridad bonaerense, a través de sus redes sociales. Se trata de cuatro empresarios frutihortícolas de la ciudad que llegaron de Río Negro.