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Para Manes el radicalismo “está de pie y quiere una coalición desde el centro”
"Volver a la cancha", el acto de la UCR en Ferro para relanzar a Manes
Santilli y Manes en Tigre: “En las PASO los bonaerenses dijeron basta”
Santilli y Manes relanzan la campaña con un acto en Tigre
Tetaz: “La candidatura de Facundo Manes le dio un oxígeno fenomenal a esta elección”
Fuerte apoyo de Intendentes de la quinta sección a Facundo Manes
Manes en La Plata, con una apelación sentimental a la memoria de Favarolo
El precandidato a diputado nacional Facundo Manes encabezó un acto en plaza Moreno. Estuvo acompañado por los precandidatos y precandidatas locales y bajo una gran afluencia de público en el marco del cierre de su campaña
Lousteau apoyó a Manes: “Queremos construir un futuro distinto con decencia, ética y capacidad de gestión”
El senador nacional Martín Lousteau estuvo en Mar del Plata en el tramo final de la campaña, y manifestó su apoyo a la lista Dar el Paso, encabezada por Facundo Manes y por Ariel Bordaisco como precandidato a senador provincial.
Manes en La Matanza: “El voto es el lenguaje universal del pueblo y de la rebeldía”
El precandidato a diputado nacional bonaerense por el espacio Dar El Paso dentro de la alianza Juntos hizo una recorrida por La Matanza.
Denuncian vandalismo contra Manes en Mar del Plata
Tal como viene ocurriendo en distintos puntos de la Provincia, en Mar del Plata también destruyeron materiales de campaña de Facundo Manes. El hecho fue denunciado por Ariel Martínez Bordaisco, primer precandidato a senador provincial por Dar el Paso.
PASO de Juntos: qué porcentaje de votos necesita cada lista para meter candidatos
La disputa entre Diego Santilli y Facundo Manes tendrá como cuestión de fondo cómo quedará conformada la lista para noviembre.
Monzó en Mar del Plata: "La aparición de Manes es una oxigenación"
Acompañado por Ariel Martínez Bordaisco, primer precandidato a senador provincial, el exlegislador recorrerá emprendimientos del distrito y dialogará con referentes del espacio que tiene a Facundo Manes como referencia para las legislativas 2021. "La independencia municipal es clave para los Intende
"El bonaerense quiere trabajar, no quiere planes"
Lo afirmó Facundo Manes, como balance de su recorrida por Mar del Plata, donde además de "Dar el Paso" en la Plaza del Agua, visitó fábricas y se reunió con trabajadores salidos de la Escuela de formación profesional.
Manes en Mar del Plata, sobre la foto de la fiesta en Olivos: "Es una falta de humanidad tremenda"
Por segunda vez, el primer precandidato a Diputado Nacional llegó a Mar del Plata y criticó la posición del presidente Alberto Fernández tras la foto y el video que circuló sobre el festejo de cumpleaños de la primera dama.
Apoyo de Lousteau a Manes: “En esta elección tenemos la posibilidad de marcar hacia dónde debe ir la Argentina”
El referente radical expresó, luego de un desayuno que mantuvo con Manes este fin de semana, que se consolida la búsqueda de un mejor Juntos por el Cambio y que en esta elección se juega la posibilidad de “marcar hacia dónde debe ir la Argentina”.
Manes: “Yo me meto en la Patria, no en el barro”
El precandidato a diputado nacional por Juntos, Facundo Manes, ratificó su compromiso “con una agenda de desarrollo y progreso”, y destacó como fortaleza del espacio al que sumó está dispuesto a discutir el futuro.
"La lista que lidera Manes apuesta al diálogo y propone dar un debate para dar respuestas a la ciudadanía"
Lo afirmó en Mar del Plata Danya Tavela quien es la segunda precandidata a Diputada Nacional por la lista que encabeza Facundo Manes. Se reunió con dirigentes radicales y mantiene una cargada agenda en la región.