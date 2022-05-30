Apoyo de Lousteau a Manes: “En esta elección tenemos la posibilidad de marcar hacia dónde debe ir la Argentina”

El referente radical expresó, luego de un desayuno que mantuvo con Manes este fin de semana, que se consolida la búsqueda de un mejor Juntos por el Cambio y que en esta elección se juega la posibilidad de “marcar hacia dónde debe ir la Argentina”.