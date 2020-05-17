COVID-19: fue madre de una nena la contagiada este sábado
Por cesárea programada una marplatense dio a luz a una beba. La mujer, de 32 años, dio positivo para coronavirus horas antes de que nazca su hija.
Por cesárea programada una marplatense dio a luz a una beba. La mujer, de 32 años, dio positivo para coronavirus horas antes de que nazca su hija.
Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el Instituto para la Igualdad de Posibilidades de UTHGRA llevó a cabo una jornada de entrega de material informativo y lazos rosas en la peatonal San Martín.
En una cadena que circula en WhatsApp se señala que ya no se podrá mencionar esos dos términos en los establecimientos educativos de toda la Argentina, basándose en un cambio a la Ley de Educación Nacional de 2006, que tuvo media sanción el 17 de julio último en el Senado. Sin embargo, no hay nada
Se trata de Alejandro Nicolás Martínez, de 15 años, quien es intensamente buscado por su familia desde el 17 de abril. El adolescente se retiró del domicilio sin llevarse dinero, prendas de vestir ni telefono celular.
Fueron derivados de urgencia al Hospital Materno Infantil desde una casa que está en Puan al 8400. Los niños tienen entre 10 y 5 años y también hay un bebé que está bajo la observación de los profesionales médicos.