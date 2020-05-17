Es falso que ya no se va a poder “hablar más de papá y mamá en las escuelas”

En una cadena que circula en WhatsApp se señala que ya no se podrá mencionar esos dos términos en los establecimientos educativos de toda la Argentina, basándose en un cambio a la Ley de Educación Nacional de 2006, que tuvo media sanción el 17 de julio último en el Senado. Sin embargo, no hay nada