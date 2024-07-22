Malnutrición infantil: piden políticas públicas para mejorar la situación en Mar del Plata
Realizaron un estudio en 36 comedores de la ciudad. El 47% de los niños cuentan con problemas de alimentación.
Realizaron un estudio en 36 comedores de la ciudad. El 47% de los niños cuentan con problemas de alimentación.
Lo informó el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci), en conjunto con Libres del Sur. De ese grupo, un 22,5% presenta sobrepeso y un 23,2% obesidad.
El sobrepeso y la obesidad son problemáticas crecientes en los niños. La necesidad de poner en agenda un tema esencial para la salud que tiene múltiples causas