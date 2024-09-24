El Gobierno echó a dos empleados de Intercargo por provocar demoras en los vuelos a propósito
Lo confirmó la Secretaría de Transporte, que los apuntó por trabajar de manera "deliberadamente negligente".
Lo confirmó la Secretaría de Transporte, que los apuntó por trabajar de manera "deliberadamente negligente".
Ante la falta de respuesta de las autoridades, los trabajadores planean continuar con el corte en la terminal de micros. "No nos vamos a ir hasta que no tengamos una solución", afirmaron.
Mientras continúa corte en la Terminal de Ómnibus, desde el sector explicaron que no hubo ningún tipo de acercamiento para solucionar el conflicto y aseguraron que siguen las irregularidades en el descenso y de pasajeros.
Desde el sábado mantienen la medida de fuerza. Piden por la regularización laboral de 30 trabajadores.
La negociación entre la CTA Autónoma y los empresarios para que los 70 maleteros sean registrados como trabajadores pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las 10.30. "Sigue el bloqueo y no nos vamos a mover", aseguraron desde la central obrera.