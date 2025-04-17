Día Mundial del Malbec: historia, significado y cómo celebrarlo en Mar del Plata
Desde 2011 se conmemora en más de 60 ciudades alrededor del mundo, gracias a la iniciativa de Wines of Argentina.
Desde 2011 se conmemora en más de 60 ciudades alrededor del mundo, gracias a la iniciativa de Wines of Argentina.
Esta celebración impulsada por Wines of Argentina busca posicionar a la industria vitivinícola nacional. Cuál es el impacto Mar del Plata.
La cantante subió un post a Instagram con un Norton Reserva Malbec y fue furor. David Bonomi, Enólogo de Bodegas Norton, dialogó con el programa De boca en boca que se transmite por Radio Mitre Mar del Plata 103.7.
Según usuarios de la apliación "Vivino", en la que descubren, califican y compran productos, la votación fue llevada a cabo entre millones de consumidores que participaron en la elección con el objetivo de reconocer a los mejores vinos del mundo.