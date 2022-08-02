“Chechu” Peralta cerró su gira europea con un 5º puesto
En Eslovenia, la marplatense Cecilia Peralta junto a Maia Najul cerraron su gira de torneos Future de Beach Volley en Europa con un quinto puesto.
En Eslovenia, la marplatense Cecilia Peralta junto a Maia Najul cerraron su gira de torneos Future de Beach Volley en Europa con un quinto puesto.
La marplatense Cecilia Peralta, junto a Maia Najul, alcanzaron el tercer puesto en el Future de Lecce, Italia torneo que forma parte del Pro Tour de Beach Volleyball sumando un gran resultado para la gira que ahora continuará.
La marplatense Cecilia Peralta tuvo su primera de cinco fechas en el Tour Profesional FIVB de Beach Volley que se realizó en Italia. El saldo fue con dos derrotas.
En la 3° Etapa del certamen disputada en Montevideo, la dupla integrada por la marplatense Cecilia Peralta y Maia Najul avanzó hasta cuartos de final donde cayeron con la dupla brasilera integrada por Angela/Neide. En la misma instancia cayeron Gallay/Pereyra.