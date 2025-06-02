YPF confirmó que será más barato cargar nafta a la madrugada
El presidente de la petrolera estatal, Horacio Marín, anticipó que el sistema será inaugurado el 23 de junio en 1.600 estaciones de servicio de toda la Argentina.
El presidente de la petrolera estatal, Horacio Marín, anticipó que el sistema será inaugurado el 23 de junio en 1.600 estaciones de servicio de toda la Argentina.
La celebración que se hizo popular hace algunos años, es un festejo llevado a cabo por adolescentes que cursarán el último año escolar. El Marplatense habló con actores del entorno educativo y municipal, y les consultó sobre las medidas de prevención que tomarán cuando el lunes los alumnos de sexto
Así lo confiaron fuentes de Defensa Civil, que destacaron que la intensa lluvia no provocó reclamos sociales de mayor tenor en Mar del Plata.
Fue en el marco de un operativo que se desplegó alrededor de las 3.30, sobre la sucursal que está en la costa y la calle Urquiza.