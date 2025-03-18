Moreno: asesinó y arrojó al río a su amante para que su mujer no supiera que era homosexual

El cuerpo mutilado apareció a orillas del Río Reconquista y por el crimen fueron detenidos dos sospechosos: un compañero de trabajo de la víctima y un cómplice. El joven habría amenazado a su asesino con que le revelaría todo a su familia sobre su relación secreta.