Encontraron el cadáver de un bebé en un contenedor en el barrio porteño de Belgrano
El macabro hallazgo lo hizo un hombre que estaba buscando ropa entre la basura. Ocurrió en la intersección de la avenida Cabildo con Monroe.
El macabro hallazgo lo hizo un hombre que estaba buscando ropa entre la basura. Ocurrió en la intersección de la avenida Cabildo con Monroe.
La ambulancia pertenece a la empresa Mario Ratto, de la zona de Cuartel V, Moreno.
Francisco de Pablo salió de su departamento en Madrid. Nadie volvió a saber de él hasta junio de este año, cuando ubicaron su cuerpo en una fosa séptica.
El cuerpo mutilado apareció a orillas del Río Reconquista y por el crimen fueron detenidos dos sospechosos: un compañero de trabajo de la víctima y un cómplice. El joven habría amenazado a su asesino con que le revelaría todo a su familia sobre su relación secreta.