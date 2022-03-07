Los M18 fue Campeón de la Copa de Plata en Santa Fe
Se desarrolló este fin de semana el Campeonato Argentino de categoría M18 donde el Seleccionado de la Unión de Rugby de Mar del Plata se quedó con la Copa de Plata.
Se desarrolló este fin de semana el Campeonato Argentino de categoría M18 donde el Seleccionado de la Unión de Rugby de Mar del Plata se quedó con la Copa de Plata.
El equipo que representa a la Unión de Rugby de Mar del Plata, superó en la última presentación a San Juan por 39 a 14 por lo que culminan la Zona Ascenso del Campeonato Argentino en el tercer puesto.