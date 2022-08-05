LVA
Once Unidos empieza a delinear su equipo para la LVA
Se presentó el Tour 4 de la Liga de Voleibol Argentina
Once Unidos viajó a Concepción con una baja para el 1° partido
Once Unidos viajó a Tucumán para jugar 4 partidos
Once Unidos es oficialmente el líder de la LVA
Once Unidos lo dio vuelta y es líder provisorio de la LVA
Once Unidos viaja para comenzar la LVA con dos bajas por COVID
El equipo marplatense comenzará el próximo fin de semana su participación en la Liga de Voleibol Argentina (LVA) 2022 y mañana viajará a Paraná que será la primera sede única. Luego de los hisopados correspondientes, no podrán estar el entrenador Gonzalo Borstelmann y tampoco Juan Rojas.
Once Unidos recibe la Copa ACLAV
Este lunes comienza la actividad de la Copa ACLAV en la cancha de Once Unidos desde las 10 de la mañana con un largo derrotero de partidos que culminará a las 21 con el duelo del dueño de casa ante River. La palabra del capitán marplatense Juan Ignacio Macció.
Raúl Gazaba: “La intención de Once Unidos es volver a jugar en la LVA”
El Manager del equipo de Voley del Club Once Unidos habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre la primera reunión que tuvo ACLAV pensando en la próxima Liga de Voleibol Argentina (LVA): “nos falta mucho todavía pero hemos tenido una gran experiencia en Liga A1”.