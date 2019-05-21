Recambio de luminarias de sodio a led en la Av. Independencia
Es la tercera avenida en la que se realiza este trabajo. Inicialmente se llevó adelante sobre Av. Constitución y en segunda oportunidad le tocó a la Av. Juan B. Justo.
Es la tercera avenida en la que se realiza este trabajo. Inicialmente se llevó adelante sobre Av. Constitución y en segunda oportunidad le tocó a la Av. Juan B. Justo.
Es por las lámparas de las luminarias públicas que fueron reemplazadas y que contienen ese metal tóxico. La ONG Inquietudes Ciudadanas le solicitó a Mar del Plata y a otras 30 ciudades que explique cómo fue la disposición final de esos residuos.