La vuelta de Lula Miranda a Espacio Clarín con nueva música
La cantante se presentó en el escenario de "El lugar de los artistas" para brindar un show que incluyeron canciones en inglés y español.
La cantante se presentó en el escenario de "El lugar de los artistas" para brindar un show que incluyeron canciones en inglés y español.
El miércoles de "El lugar de los artistas" fue puramente musical. El grupo MYA abrió la noche, seguido por Lula Miranda y su banda. El Bahiano le puso el broche final a una noche alucinante.
Las actividades del miércoles en Espacio Clarín tendrán como protagonista al reconocido músico Bahiano acompañado por su Big Banda, los jóvenes MYA y la cantante Lula Miranda. Las propuestas comenzarán a las 19 con entrada libre y gratuita en Alberti 1242