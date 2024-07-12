Luis Fernández: “Queremos reestructurar a Quilmes en algo sólido que trascienda mi presencia”

El nuevo entrenador de Quilmes para la Liga Argentina habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) y señaló que se pone algo en marcha mucho más grande que la propia participación en la segunda categoría de ascenso. Desde lo deportivo, puntualizó que “me gustaría tener un equipo con identidad quilmeña”.