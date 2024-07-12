Luis Fernández no será el DT de Quilmes
Quien ya había sido anunciado como entrenador, presentó su renuncia luego de que también lo hicieran el presidente y el vice del "cervecero".
Quien ya había sido anunciado como entrenador, presentó su renuncia luego de que también lo hicieran el presidente y el vice del "cervecero".
El DT fue confirmado por la institución "cervecera" como entrenador para la próxima temporada de la Liga Argentina.
El “cervecero” comenzará este lunes por la noche su pre-temporada de cara al inicio de la Liga Argentina que será casi a mediados de octubre. Será en la sede del club y con plantel completo para el entrenador, Luis Fernández.
El nuevo entrenador de Quilmes para la Liga Argentina habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) y señaló que se pone algo en marcha mucho más grande que la propia participación en la segunda categoría de ascenso. Desde lo deportivo, puntualizó que “me gustaría tener un equipo con identidad quilmeña”.
El “cervecero” comunicó oficialmente que Luis Fernández será el reemplazante de Manuel Gelpi en la dirección técnica del equipo que volverá a competir en la Liga Argentina en la próxima temporada.