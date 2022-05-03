Lucio Castellani: “Es más fácil llegar a un equipo que funciona muy bien”
El ex jugador de Quilmes comenzará en los playoffs de la Liga Federal, su segundo paso por Unión de Mar del Plata y antes habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9).
El ex jugador de Quilmes comenzará en los playoffs de la Liga Federal, su segundo paso por Unión de Mar del Plata y antes habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9).
El jugador que disputó la última Liga Argentina con la camiseta de Quilmes, volverá al “celeste” para jugar los playoffs de la Liga Federal. Será con contrato hasta final de temporada.
El ala pivot que se sumó a Quilmes esta temporada, habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) antes de comenzar la pre-temporada mañana: “creo que vamos a dar que hablar”; afirmó.