Lucila Morinigo

Roland Garros: Tercera ronda para Zeballos y Granollers

Los segundos favoritos apabullaron en sets corridos al británico Daniel Evans y el polaco Hubert Hurkacz por 6-2 y 6-2 para sellar su pasaje a la tercera instancia. Se medirán este sábado con los británicos Jamie Murray y Neal Skupski. En singles, Pella se despidió ante Carreño Busta.