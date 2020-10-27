Lucila Morinigo

Solana Sierra ganó la medalla al Mérito Deportivo en Tenis
La tenista de 16 años agradeció el reconocimiento del Ente Municipal de Deportes (EMDER) desde Sharm El Sheikh, ciudad de Egipto en la que disputará torneos W15 durante un mes.
La tenista de 16 años agradeció el reconocimiento del Ente Municipal de Deportes (EMDER) desde Sharm El Sheikh, ciudad de Egipto en la que disputará torneos W15 durante un mes.
Los segundos favoritos apabullaron en sets corridos al británico Daniel Evans y el polaco Hubert Hurkacz por 6-2 y 6-2 para sellar su pasaje a la tercera instancia. Se medirán este sábado con los británicos Jamie Murray y Neal Skupski. En singles, Pella se despidió ante Carreño Busta.