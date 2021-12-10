“Lo mataron como a un perro”, dijo la tía del joven asesinado en Miramar
La familia de la víctima contó que el chico volvía en moto de un partido de fútbol cuando fue asesinado. A las 17 se realizará una marcha para pedir justicia.
La familia de la víctima contó que el chico volvía en moto de un partido de fútbol cuando fue asesinado. A las 17 se realizará una marcha para pedir justicia.
El joven jugaba en Once Unidos, un club afiliado a la Liga de General Alvarado.
La obra cuenta la búsqueda del camino al habla, autismo y TGD. El camino que recorrieron dos padres junto con su hijo durante diez años.