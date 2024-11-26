Lucía Bonifatti

Pre censo 2020: este lunes comienza operativo de actualización del Archivo de Domicilios

El objetivo es actualizar todos los domicilios y cambios de calles según lo registrado en el censo 2010. Durará 60 días corridos. Las personas afectadas a estas tareas estarán debidamente identificadas, no ingresarán a los domicilios ni tendrán contacto directo con los vecinos.