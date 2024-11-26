Lucía Bonifatti

“Son cada vez más los vecinos que se adhieren a separar todo tipo de residuos en sus casas”
Lo aseguró el titular del Ente Municipal de Servicios Urbanos, Santiago Bonifatti. Este viernes el dispositivo estará en el Parque San Martín.
Lo aseguró el titular del Ente Municipal de Servicios Urbanos, Santiago Bonifatti. Este viernes el dispositivo estará en el Parque San Martín.
El objetivo es actualizar todos los domicilios y cambios de calles según lo registrado en el censo 2010. Durará 60 días corridos. Las personas afectadas a estas tareas estarán debidamente identificadas, no ingresarán a los domicilios ni tendrán contacto directo con los vecinos.