Lucas & The Woods pisó por primera vez el escenario de Espacio Clarín
La banda que obtuvo una nominación a los Latin Grammy por Mejor Álbum Pop/Rock 2018., se presentó en el escenario de Alberti 1242 con una propuesta musical indie.
La banda que obtuvo una nominación a los Latin Grammy por Mejor Álbum Pop/Rock 2018., se presentó en el escenario de Alberti 1242 con una propuesta musical indie.
"El lugar de los artistas" recibió al Fashion Day con los diseños de Gustavo Pucheta y Adrián Caballero. Marcelo Zafe, Ernesto & Company y Lucas & The Woods fueron los encargados de los shows musicales.