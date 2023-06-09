Lucas Fresno: “Sentirse un jugador de EuroLiga por un fin de semana fue algo espectacular”

El marplatense disputó la EuroLiga U18 con Stella Azzurra de Roma con apenas dos meses de estadía en Italia y contó su experiencia en Marca Deportiva Radio (FM 99.9): “es una experiencia que me voy a guardar para siempre”.