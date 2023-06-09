Lucas Fresno será parte del plantel argentino en el mundial U19
El marplatense de 19 años fue confirmado para formar parte del equipo oficial que disputará el próximo mundial de básquet que se desarrollará en Hungría.
El marplatense de 19 años fue confirmado para formar parte del equipo oficial que disputará el próximo mundial de básquet que se desarrollará en Hungría.
El marplatense disputó la EuroLiga U18 con Stella Azzurra de Roma con apenas dos meses de estadía en Italia y contó su experiencia en Marca Deportiva Radio (FM 99.9): “es una experiencia que me voy a guardar para siempre”.