Los Totoras: “Somos privilegiados de la vida"
La banda oriunda de La Plata se presentó en el espacio de Alberti 1242 haciendo un show de cumbia pop de primer nivel, en donde toda la familia bailó y cantó por casi una hora.
La banda oriunda de La Plata se presentó en el espacio de Alberti 1242 haciendo un show de cumbia pop de primer nivel, en donde toda la familia bailó y cantó por casi una hora.
La conocida banda brindó un recital en “El Lugar de los Artistas” con sus mejores canciones. También se presentaron los grupos de cumbia pop marplatenses Mahalo y Los Jiros. Además, hubo una charla sobre nutrición.