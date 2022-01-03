Reconocimiento del HCD a la deportista Teresa Lorca, especialista en fisicoculturismo
Lo realizó el edil de Crear Juntos, Alejandro Carrancio. La atleta logró el Campeonato Argentino NABBA 2021.
Lo realizó el edil de Crear Juntos, Alejandro Carrancio. La atleta logró el Campeonato Argentino NABBA 2021.
La cantante Patrissia Lorca brindó a El Marplatense sus expectativas sobre la décima edición del Festival de la Canción Popular. "Es una emoción tremenda estar en este festival y con la gran cantidad de personas que se acercan", agregó.