López Obrador

AMLO: "No comprendo cómo los argentinos votaron por alguien que desprecia al pueblo"
El presidente de México le contestó al mandatario argentino, luego de que Javier Milei lo llamara ignorante.
El presidente de México le contestó al mandatario argentino, luego de que Javier Milei lo llamara ignorante.
El especialista en política internacional, Rafael Briano, resaltó el triunfo Claudia Sheinbaum, quien llegó a la Presidencia mexicana con el 57% de los votos.
De acuerdo a una publicación en redes sociales, la relación está “basada en el respeto mutuo y la cooperación bilateral”.