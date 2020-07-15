Se cumplen 35 años del Live Aid, el recital que marcó un antes y un después en la historia del Rock

Convocados por Bob Geldof, el 13 de julio pero de 1985, el concierto reunió a 76 megaestrellas mundiales donde el rock y el pop se repartían en dos escenarios simultáneos, en el Estadio Wembley, de Londres, y el John F. Kennedy Stadium, de Filadelfia para ayudar a combatir la hambruna africana.