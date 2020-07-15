Calamaro: "Queen es el grupo más inflado de la historia"
El cantante tiró la primera piedra y abrió un entretenido ida y vuelta por el que desfilaron nombres de grandes artistas, en una suerte de debate sin final cerrado.
El cantante tiró la primera piedra y abrió un entretenido ida y vuelta por el que desfilaron nombres de grandes artistas, en una suerte de debate sin final cerrado.
Convocados por Bob Geldof, el 13 de julio pero de 1985, el concierto reunió a 76 megaestrellas mundiales donde el rock y el pop se repartían en dos escenarios simultáneos, en el Estadio Wembley, de Londres, y el John F. Kennedy Stadium, de Filadelfia para ayudar a combatir la hambruna africana.