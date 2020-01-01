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"Mamá no te asustes, estoy bien, pero mañana no me esperes"
Torres y Liva: detienen a un hombre que podría estar involucrado con el incendio
Destacan la solidaridad marplatense para ayudar a quienes se quedaron sin hogar
Investigan si fue intencional el incendio en Torres y Liva
Defensa Civil: "Estamos hablando de un incendio de los peores que hemos tenido en Mar del Plata"
Los evacuados fueron trasladados a Plaza Rocha
El incendio fue controlado pero aún continúan las llamas
La estructura del depósito de Torres y Liva quedó destruida y hay pequeños focos ígneos que son controlados por los bomberos que continúan en el lugar. Se constataron daños materiales de gran magnitud.
Dos personas intentaron robar un edificio mientras se incendiaba Torres y Liva
El hecho ocurrió en Rivadavia y 20 de Septiembre. Aprovechando la incertidumbre del momento, los malvivientes actuaron en conjunto: uno cuidaba el ingreso al edificio mientras que el otro hacía de "campana". Fueron detenidos.
Piden que los vecinos afectados se acerquen al Centro de Salud N°1
Según detallaron desde la secretaría de Desarrollo Social es para "concentrar toda la información" y "determinar las necesidades ante el siniestro". Asimismo, solicitan a las personas no permanecer en la zona para "no entorpecer" los trabajos que se llevan adelante allí.