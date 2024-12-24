Uno por uno, los 17 presos que hicieron un boquete y se fugaron de una comisaría de Liniers
Se escaparon anoche de la Alcaidía N°9 y solo uno fue recapturado.
Se escaparon anoche de la Alcaidía N°9 y solo uno fue recapturado.
Por el perfil de los detenidos, no están convencidos de que haya habido corrupción en la evasión de 17 detenidos de la Alcaidía 9.
Están acusados de “favorecer la evasión de detenido o condenado”. Cuatro de los diecisiete prófugos ya fueron capturados.
Ocurrió anoche. Los malvivientes hicieron un boquete y concretaron la masiva evasión.
El nuevo entrenador de Círculo Deportivo definió los jugadores citados para enfrentar este domingo a las 15 a Liniers de Bahía Blanca en un partido clave para tratar de despegarse del fondo de la tabla.
El equipo “papero” igualó sin goles ante Liniers de Bahía Blanca en una nueva presentación como visitante por el Torneo Federal “A”. Diego Pave, el arquero del equipo de Norberto D´Angelo fue clave para sostener el resultado.