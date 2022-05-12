El Torneo Oficial tiene fecha programada
Se programó la fecha 8 del Torneo Oficial Femenino donde los líderes Universitario, Biguá e IAE Club “B”, tratarán de ratificar esa condición. Todos los partidos del fin de semana.
Se programó la fecha 8 del Torneo Oficial Femenino donde los líderes Universitario, Biguá e IAE Club “B”, tratarán de ratificar esa condición. Todos los partidos del fin de semana.
El próximo 12 de marzo comenzaría el Torneo Oficial de Hockey Femenino en Mar del Plata con una Línea “A” que tendrá renovación de entrenadores en distintos clubes teniendo en cuenta que se siguen sumando planteles y club es a las distintas categorías. Conocé toda la información.