¿Quiénes serán los entrenadores de Línea “A”?

El próximo 12 de marzo comenzaría el Torneo Oficial de Hockey Femenino en Mar del Plata con una Línea “A” que tendrá renovación de entrenadores en distintos clubes teniendo en cuenta que se siguen sumando planteles y club es a las distintas categorías. Conocé toda la información.