Lima 2019
Boccia, con los marplatenses, por cerrar los Juegos en el podio
Matías De Andrade logró la medalla de oro que buscaba
Parapanamericanos: el fútbol 7 PC va por el oro ante Brasil
Parapanamericanos: con gol del marplatense Matías Vera, Argentina aplastó al local
Parapanamericanos: con suspenso, Maldonado sumó su tercera medalla
Parapanamericanos: comienza la actividad para los marplatenses
Comienzan los Parapanamericanos: el panorama de los marplatenses en Lima 2019
Este viernes se iniciarán los Juegos continentales que se desarrollarán en Perú hasta el 1 de septiembre, con la presencia de 12 deportistas de la ciudad. Disciplinas en las que actuarán, experiencias y antecedentes.
Serán 12 los representantes marplatenses en los Parapanamericanos
Mas de una decena de atletas y un gran grupo compuesto por entrenadores, técnicos, médicos y asistentes de Mar del Plata estarán en los Juegos de Lima 2019 que desarrollarán entre el viernes 26 de agosto y el 1 de septiembre
La delegación argentina rompió un récord histórico en los Panamericanos
En suelo peruano y aunque restan definirse algunos deportes, los atletas ya consiguieron la mejor cosecha de medallas de la historia nacional en la competencia continental organizados fuera del país.
Lima 2019: El fútbol también es dorado
La selección argentina de fútbol venció a Honduras por 4 a 1 en la final del torneo y ganó la medalla de oro tras 16 años.
Agustín Scenna: “Todo lo que hicieron Brian y Christian es una inspiración para mí”
El remero marplatense de 18 años está viviendo sus primeros Juegos Panamericanos en Lima, en los que se presentará este sábado al mediodía, en lo que será el cierre de la disciplina. Desde Perú habló con El Marplatense y expresó sus sensaciones de esta participación nacional.
El marplatense Christian Rosso ganó la medalla de oro en remo doble
Junto con Rodrigo Murillo se quedaron con el título en la disciplina de "doble par de remos cortos" en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 con un tiempo de 6:25.16.
Lima 2019: los hermanos Rosso van por más medallas
Brian y Cristian Rosso volvieron a escena este miércoles en una nueva jornada de los Juegos Panamericanos con clasificación a las finales de remo. También, en tiro con arco Damián Jajarabilla avanzó, mientras que Guido Buscaglia en natación sufrió descalificación en la posta 4x100.
Lima 2019: Ivo Cassini aseguró “llegar perfecto para el viernes”
El nadador marplatense, que ya había competido en aguas abiertas, trasladó sus capacidades a la pileta durante este martes y se mostró satisfecho por su actuación en los 400 metros libres, aunque está enfocado en la competencia de 200 metros libres por equipos y en los 1500.
Lima 2019: subirse al podio tiene una recompensa extra
El Enard decidió que quienes consigan una medalla dorada se llevarán 200 mil pesos en los Juegos Panamericanos. La paga, en moneda nacional, es mayor que hace cuatro años, pero menor si se la dolariza.
Lima 2019: Lele Usuna logró la medalla plateada
El surfista marplatense se consagró subcampeón de los Juegos Panamericanos, no pudiendo vencer al peruano Luca Mesinas.
Lele Usuna va por el oro en LIMA 2019
El surfista superó a Bryan Pérez y esta tarde buscará darle al país un nueva medalla dorada.