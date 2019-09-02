Agustín Scenna: “Todo lo que hicieron Brian y Christian es una inspiración para mí”

El remero marplatense de 18 años está viviendo sus primeros Juegos Panamericanos en Lima, en los que se presentará este sábado al mediodía, en lo que será el cierre de la disciplina. Desde Perú habló con El Marplatense y expresó sus sensaciones de esta participación nacional.