Liga Nacional de Futsal Argentina
Banco Provincia terminó 5° en la Liga Nacional
Banco Provincia se quedó sin semifinales por una amarilla
Banco Provincia lo ganaba, pero se lo empataron en el final
Goleada de Banco Provincia en el debut de la LNFA
Banco Provincia va por la Liga Nacional
Banco Provincia tiene rivales para la Liga Nacional
Banco Provincia jugará la Final Regional
El equipo marplatense superó en la tercera fecha de Villa Mitre de Bahía Blanca por 6 a 2 y se clasificó con puntaje ideal a la final de la Sede Regional en la Liga Nacional de Futsal. Jugará este domingo por el pasaje a la etapa nacional. Además, Cadetes cerró su participación con una derrota ante
Debut positivo para los dos equipos marplatenses
Banco Provincia y Cadetes de San Martin ganaron sus primeros partidos de la Sede Regional en la Liga Nacional de Futsal que se desarrolla en Miramar. Los de Peratta superaron 5-0 a Chascomús, mientras que los de la calle San Juan hicieron lo propio con Villa Mitre por 5 a 2. Esta noche se miden entr