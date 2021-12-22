Liga Nacional de Futsal Argentina

Banco Provincia jugará la Final Regional

El equipo marplatense superó en la tercera fecha de Villa Mitre de Bahía Blanca por 6 a 2 y se clasificó con puntaje ideal a la final de la Sede Regional en la Liga Nacional de Futsal. Jugará este domingo por el pasaje a la etapa nacional. Además, Cadetes cerró su participación con una derrota ante