La final de la Liga Federal Femenina será en Mar del Plata

La final de la Liga Federal Femenina se jugará en Mar del Plata La final de la Liga Federal Femenina de Básquetbol se jugará en Mar del Plata. El partido entre Pacífico de Neuquén y Unión Florida, equipos que animarán la definición del torneo, será este domingo 10 desde las 17 horas en el estadio Po