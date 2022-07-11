Union Florida es campeón de la Liga Federal
En la final que se disputó este domingo en el Polideportivo ”Islas Malvinas”, Union Florida se consagró campeón de la Liga Federal Femenina luego de superar a Pacifico de Neuquén por 72 a 51.
En la final que se disputó este domingo en el Polideportivo ”Islas Malvinas”, Union Florida se consagró campeón de la Liga Federal Femenina luego de superar a Pacifico de Neuquén por 72 a 51.
La final de la Liga Federal Femenina se jugará en Mar del Plata La final de la Liga Federal Femenina de Básquetbol se jugará en Mar del Plata. El partido entre Pacífico de Neuquén y Unión Florida, equipos que animarán la definición del torneo, será este domingo 10 desde las 17 horas en el estadio Po
El “Milrayitas” cerró su participación en la Liga Federal Femenina superando ampliamente a Burzaco por 72 a 39 pero no le alcanzó para quedar entre los dos mejores del grupo y avanzar de ronda. La goleadora del juego fue nuevamente Micaela Sancisi.
El equipo femenino “Milrayitas” perdió en el Micro Estadio “Domingo Robles” por 54 a 51 ante Asociación Española de San Vicente. A dos partidos del cierre de la primera rueda, están ubicadas en el tercer puesto.
El “Milrayitas” cayó como local con Berazategui por 70 a 54 en su quinta presentación por la Liga Federal Femenina. Camila Weiske fue la máxima anotadora con 17 unidades.
El entrenador que tiene Peñarol en la Liga Federal Femenina este año, habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre su llegada el club y además, el inicio para el equipo en la competencia: “el grupo está enfocado y saben lo que quieren”.