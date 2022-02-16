Liga de Voleibol Argentino

Once Unidos cayó ante Paracao en Concepcion
Después de dos triunfos al hilo, Once Unidos perdió ante Paracao por 3 a 1 en Concepción del Uruguay. Una vez más, Bautista Gazaba fue el máximo anotador con 20 puntos. Vuelven a jugar el jueves
Después de dos triunfos al hilo, Once Unidos perdió ante Paracao por 3 a 1 en Concepción del Uruguay. Una vez más, Bautista Gazaba fue el máximo anotador con 20 puntos. Vuelven a jugar el jueves
El central del Club Once Unidos habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) acerca del buen rendimiento del equipo en los dos Tour de la Liga de Voleibol Argentina (LVA): “estamos un poco mejor entrenados en lo físico y en lo deportivo”.