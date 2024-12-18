Libre comercio

Milei dijo que apuesta a que Trump apoye un nuevo acuerdo con el FMI
Fue en una entrevista para el Wall Street Journal. El mandatario consideró que Argentina es "un socio digno de confianza" para los Estados Unidos.
Fue en una entrevista para el Wall Street Journal. El mandatario consideró que Argentina es "un socio digno de confianza" para los Estados Unidos.
El jefe de Estado aseguró que hablará con Donald Trump cuando mantengan la primera reunión formal. También confirmó que viajará a China en marzo.
Tras 20 años de negociaciones, este viernes se llegó a un entendimiento para que los dos bloques económicos puedan intercambiar bienes y servicios.