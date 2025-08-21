Libertadores de AMerica

Bullrich apuntó contra la Policía Bonaerense por los graves incidentes en la cancha de Independiente
La ministra de Seguridad lo expresó durante una conferencia de prensa con su par del Interior de Chile, José Antonio Viera-Gallo.
La ministra de Seguridad lo expresó durante una conferencia de prensa con su par del Interior de Chile, José Antonio Viera-Gallo.
Así lo resolvió el juez José Luis Arabito, del Juzgado de Garantías N° 3 de Avellaneda, a partir de un pedido del fiscal.
Con un 2 a 0, el Tiburón no pudo frente al equipo de Holan que buscó el gol durante todo el partido.